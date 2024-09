O cientista político Felipe Nunes e o jornalista Thomas Traumann vão participar do painel "Polarização e Cultura" que será realizado na próxima quarta-feira (11) na Bienal do Livro de São Paulo. Eles são autores do livro "Biografia do Abismo" (Harper Collins).

O jornalista Thomas Traumann e o cientista político Felipe Nunes no lançamento do livro "Biografia do Abismo", na Drummond Livraria, em São Paulo - Mathilde Missioneiro - 14.dez.2023/Folhapress

O advogado André Marsiglia também irá compor a mesa de debate, que ocorrerá no espaço Arena Cultural. Haverá uma sessão de autógrafos após a conversa.

TABLADO

Os atores Thiago Fragoso, Antonio Fagundes, Alexandra Martins e Christiane Torloni, o diretor José Possi Neto e o autor Gustavo Pinheiro receberam convidados para a pré-estreia da peça "Dois de Nós", realizada no Teatro Tuca, em São Paulo, na noite de quinta-feira (5). Os atores Edson Celulari e Adriana Lessa e a cantora Zizi Possi estiveram lá. O escritor e ex-secretário de Educação Gabriel Chalita, o ator Bruno Fagundes e a atriz Karin Roepke também compareceram.