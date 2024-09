Nos 30 anos da estreia de "Friends", uma exposição imersiva em que o público poderá entrar nos cenários icônicos da série será aberta em São Paulo. Já existente em Nova York, Boston e Londres, a "The Friends Experience" vai ser montada no shopping Cidade São Paulo, na avenida Paulista, ainda neste ano.

Fãs posam na "The Friends Experience" com o sofá laranja e a fonte da abertura da série - The Friends™ Experience/Divulgação

No espaço será recriado o Central Perk, a cafeteria onde os seis amigos passavam grande parte do tempo. Os fãs também poderão fazer fotos nas poltronas reclináveis de Joey (Matt Le Blanc) e Chandler (Matthew Perry) ou na porta roxa do apartamento de Monica (Courteney Cox) e Rachel (Jennifer Aniston).

Também será possível refazer a famosa cena em que Ross (David Schwimmer) tenta levar o sofá que acabou de comprar para o seu apartamento —o que não dá certo.

No próximo domingo (22), data em que a série estreou nos Estados Unidos em 1994, detalhes da "The Friends Experience – The One in São Paulo" serão divulgados, como a data em que será aberta e os valores do ingresso. No site oficial já é possível ingressar na lista de espera para adquirir os bilhetes.

Além de São Paulo, Paris e Las Vegas também vão receber a mostra imersiva.