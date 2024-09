O sambista Jorge Aragão se apresentará no Camarote Bar Brahma (CBB), no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, no Carnaval do próximo ano.

Jorge Aragão - Paulo Belote 29.out.2023/Globo

O cantor, um dos fundadores do Grupo Fundo de Quintal, é a primeira atração anunciada pelo espaço.

Ele subirá ao palco do camarote em 1º de março, segundo dia dos desfiles do grupo especial, data em que ele também celebra seu aniversário.

As vendas para o camarote estão abertas. No Carnaval deste ano, o espaço recebeu os cantores Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, Silva e o grupo Só Pra Contrariar.