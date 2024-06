O cantor Xande de Pilares será uma das atrações do Festival Mada – Música Alimento da Alma, que ocorrerá em Natal nos dias 18 e 19 de outubro. O sambista apresentará no palco do estádio Arena das Dunas faixas do projeto "Xande Canta Caetano", em que homenageia o artista baiano.

O cantor Xande de Pilares em ensaio de divulgação do disco "Xande Canta Caetano" - Divulgação

"'Xande canta Caetano' é a fusão do que há de mais brasileiro na música: transferir canções para outros estilos mais populares. O samba está enraizado na cultura nacional, e esse álbum foi um dos maiores acertos artísticos dos últimos anos", afirma o chefe de conteúdo do festival, Rafael Otati.

Além do sambista, que apresentará o trabalho pela primeira vez na capital potiguar, já estão confirmados no evento artistas como Pitty, Djonga, FBC, Fresno, Ebony, Ana Frango Elétrico, BaianaSystem e Duquesa. A direção artística do show de Xande será assinada por Pretinho da Serrinha.

TRINTÃO

Os economistas Edmar Bacha, Pedro Malan e Gustavo Franco receberam convidados no lançamento do livro "30 Anos do Real: Crônicas no Calor do Momento", na semana passada. O evento, que foi realizado na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, contou com a presença dos economistas Persio Arida e Elena Landau.