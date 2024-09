Recém-anunciada como musa da Grande Rio no Carnaval de 2025, a apresentadora Patrícia Poeta diz que já aumentou o seu ritmo de exercícios físicos em preparação para estrear na Sapucaí. Ela também afirma que se dedicará ainda mais às aulas de samba, atividade que faz desde que deixou a bancada do Jornal Nacional, em 2014.

A apresentadora Patrícia Poeta - Eduardo Knapp/Folhapress

"Quero dar o meu melhor", diz ela à coluna. "Estou fazendo musculação todos os dias e investindo no aeróbico para dar conta de todo o percurso sambando. Também cortei os doces e estou comendo de forma regrada", complementa. A apresentadora vai sair no chão, à frente do primeiro carro alegórico.

No próximo dia 28, Patrícia estará pela primeira vez na quadra da Grande Rio, quando será realizada a última etapa da escolha do samba-enredo da escola.

Patrícia relata que tem um professor de samba no Rio de Janeiro e uma instrutora em São Paulo, cidade onde passa a maior parte da semana para a apresentação do programa Encontro (Globo), que é realizada da capital paulista. "Já fazia [a aula] como atividade física. Agora, estou mais dedicada ainda."

Ela afirma que desfilar no Carnaval do Rio é a realização de um sonho. "Já tinha recebido outros convites, mas queria poder me dedicar, como posso hoje."

VOU FESTEJAR



Os cantores Leci Brandão e Zeca Pagodinho participaram das gravações do Sambabook, projeto que em sua sexta edição reúne artistas para homenagear Beth Carvalho. Teresa Cristina e Seu Jorge também cantaram sucessos eternizados na voz da Madrinha do Samba. A proposta contou ainda com Luedji Luna e o sambista Jorge Aragão como convidados, além da cantora Luciana Mello. As filmagens foram realizadas na semana passada, no Rio de Janeiro.