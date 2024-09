Mart’nália prepara um novo projeto em que cantará releituras de pagodes dos anos 1990 em ritmo de samba. O trabalho será o primeiro da artista com a Sony Music Brasil, com quem ela assinou contrato em agosto.

A primeira participação confirmada para o novo álbum da cantora é o seu pai, Martinho da Vila.

Martinho da Vila participará de novo álbum da filha Mart'nália - Divulgação

À MESA

A médica cardiologista e professora da USP (Universidade de São Paulo) Ludhmila Hajjar e a cantora Marisa Monte receberam convidados em um coquetel realizado em prol do fundo do USP Diversa, em São Paulo, na noite de terça (10). O presidente da Levisky Legado, Ricardo Blay Levisky, foi o anfitrião do evento, que teve como convidado de honra o professor da USP Stelio Marras. O ex-reitor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) Marcelo Knobel e a presidente do Instituto Beja e uma das organizadoras do encontro, Cristiane Sultani, estiveram lá. A escritora e artista visual Keila Knobel e o diretor-presidente do Instituto Ibirapitanga, André Degenszajn, compareceram.