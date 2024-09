Roberto de Carvalho fará uma participação especial no show que os Titãs vão apresentar no próximo dia 28, no Espaço Unimed, em São Paulo. O músico tocará três faixas com o grupo, incluindo "Caos", canção que foi composta por ele ao lado da mulher, Rita Lee (1947-2023), e do filho Beto Lee especialmente para a banda.

O músico Roberto de Carvalho - Ronny Santos -24.jun.2024/Folhapress

Após a grandiosa turnê "Encontro", que reuniu ex-integrantes do conjunto, Branco Mello, Sergio Britto e Tony Belotto farão agora uma performance mais intimista. No projeto "Titãs Microfonado", eles exibem releituras de seus grandes sucessos.

Na apresentação, o trio será acompanhado também por Beto Lee na guitarra e Mario Fabre na bateria.

"Os shows elétricos nas grandes arenas são sempre muito bons, mas esse show Titãs Microfonado, concebido para teatros, é muito especial pela proximidade e cumplicidade com o público", diz Branco Mello.

CONJUNTO

O fundador da Cidade Matarazzo, Alexandre Allard, recebeu convidados como a apresentadora Adriane Galisteu na inauguração da Casa Bradesco, que fica dentro do complexo localizado próximo à avenida Paulista, em São Paulo. O empresário e ex-governador de São Paulo João Doria e a mulher, a artista plástica Bia Doria, a empresária Lucilia Diniz e o marido, o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, prestigiaram o evento, que contou com a inauguração da mostra "Inflamação", de Anish Kapoor. O historiador Leandro Karnal e marido, o cantor Vitor Fadul, compareceram.