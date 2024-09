A cantora Luísa Sonza diz ter aprendido a ser mais reservada sobre a sua vida pessoal. "Entendi que a minha vida não interessa ao público. Guardo para mim uma parte dela, que é ótima e não cabe aos outros. As pessoas me ensinaram isso."

A declaração foi dada em entrevista à revista Glamour. Às vésperas de se apresentar no Rock in Rio, Luísa posou para a capa da edição de setembro da publicação, que chegará às bancas a partir do próximo dia 17.

A cantora Luísa Sonza posa para a capa da revista Glamour - Ivan Erick/Glamour/Divulgação

Na conversa, a cantora falou sobre ter se envolvido em polêmicas nos últimos anos e sobre como lida com ataques virtuais e com o fato de já ter sido "cancelada" nas redes sociais. "Eu sempre serei um ser humano. Estou zero cancelada, eu passo superpano para mim. Acho que eu sou o máximo e sei que tento sempre melhorar nos meus erros. Se errei aqui, vou lá e faço meu melhor", diz.

Quando não consegue identificar alguma falha, Luísa afirma que tem pessoas ao seu lado que a deixam ciente sobre o que ocorreu. "Quase sempre estou certa, mas a galera insiste em me colocar como vilã. Mas está tudo bem também porque vilã tem seu brilho."

A artista afirmou ainda que é "casada com a música". "Qualquer coisa que eu passar, vou escrever ou cantar para ficar bem. Não tem outra forma de ver o mundo. Nem uso nenhuma droga porque minha mente já é criativa demais."

CONJUNTO

O fundador da Cidade Matarazzo, Alexandre Allard, recebeu convidados como a apresentadora Adriane Galisteu na inauguração da Casa Bradesco, que fica dentro do complexo localizado próximo à avenida Paulista, em São Paulo. O empresário e ex-governador de São Paulo João Doria e a mulher, a artista plástica Bia Doria, a empresária Lucilia Diniz e o marido, o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, prestigiaram o evento, que contou com a inauguração da mostra "Inflamação", de Anish Kapoor. O historiador Leandro Karnal e marido, o cantor Vitor Fadul, compareceram.