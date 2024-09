O senador Marcos do Val (Podemos-ES) enviou uma nota à coluna em que contesta as declarações do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, sobre postagens que ele fez na rede social X (ex-Twitter) e que teriam culminado com a suspensão da plataforma no Brasil.

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) - Pedro Ladeira -2.fev.2023/Folhapress

De acordo com relato feito pelo diretor-geral a empresários do grupo Esfera Brasil com quem se reuniu na semana passada, o parlamentar fez uma postagem no X com fotos da filha de 5 anos e da esposa de um delegado que o investigava. Abaixo dela, a legenda: "Procura-se vivo ou morto".

"Imaginem, uma criança de 5 anos, o que gerou de comentários na linha: 'morto vale quanto?'. A esposa desse delegado faz tratamento até hoje", disse Andrei Rodrigues aos empresários, "Vocês acham razoável?", questionou ele à plateia, ouvindo de volta comentários que demonstravam indignação e perplexidade.

A PF teria pedido ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que determinasse a retirada da postagem do ar. O magistrado deu a ordem judicial —que foi ignorada pela plataforma. Depois de reiteradas desobediências às decisões do STF, o X foi suspenso.

Do Val afirma que as informações são inverídicas e que "essas pretensas publicações nunca aconteceram, em lugar algum, muito menos nas redes sociais do senador Marcos do Val". A nota da assessoria do senador afirma que ele teria publicado, na verdade, apenas a foto do delegado, e abaixo a legenda: "Procura-se".

O diretor-geral Andrei Rodrigues mantém as declarações (leia texto completo em que ele detalha as ameaças feitas ao delegado aqui).

"Reitero minha fala na reunião do grupo Esfera", disse ele em mensagem enviada à coluna pela assessoria da PF.

Leia, abaixo, a íntegra da nota da assessoria do senador Marcos do Val:

"São inverídicas as informações divulgadas na imprensa nos últimos dias, que teriam sido transcritas a partir de declarações do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmando que o senador Marcos do Val expôs, nas redes sociais, a imagem do filho e da esposa do delegado Fábio Shor com a legenda 'Procura-se vivo ou morto'.

É necessário esclarecer que essas pretensas publicações nunca aconteceram, em lugar algum, muito menos nas redes sociais do senador Marcos do Val – que, aliás, encontram-se no momento bloqueadas. É inadmissível cogitar que o senador Marcos do Val incitaria qualquer tipo de violência, principalmente contra uma criança e uma mulher que nada têm a ver com as denúncias feitas contra o delegado Fábio Shor.

Em anexo, estão as postagens que foram efetivamente feitas pelo senador Marcos do Val.

Hoje mesmo foi encaminhado um ofício ao diretor-geral da Polícia Federal e ao ministro da Justiça questionando se o sr. Andrei Rodrigues é capaz, por sua vez, de provar que as supostas publicações criminosas que ele atribui ao senador Marcos do Val realmente ocorreram.

O senador Marcos do Val sempre primou por seguir a lei à risca, com responsabilidade e compromisso, sobretudo na posição de senador da República, ciente de que suas ações têm impacto direto na vida dos brasileiros. Como senador, ele cumpre o seu dever de fiscalizar, denunciar e publicizar.

A postura de um diretor-geral da Polícia Federal, ao veicular informações inverídicas perante a imprensa, é extremamente preocupante. Trata-se de uma tentativa clara de difamar a imagem do senador Marcos do Val e de distorcer os fatos com o objetivo de intimidação, além do uso de uma instituição do Estado como instrumento ideológico e político.

Assessoria de Imprensa

Senador Marcos do Val"