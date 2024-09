A reação de Pablo Marçal (PRTB) à cadeirada que tomou do adversário José Luiz Datena no debate da TV Cultura, na noite de domingo (15), deixou apoiadores do núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indignados.

As redes de Marçal postaram fotografias e vídeos da cadeirada ao lado de imagens da facada que Bolsonaro levou na reta final das eleições de 2018, e também do atentado contra Donald Trump, em julho.

Datena agride Pablo Marçal durante debate na TV Cultura neste domingo - Reprodução/TV Cultura

"Isso é um afronta", diz o pastor Silas Malafaia, um dos principais aliados do ex-presidente. "Marçal está fazendo um show de pirotecnia para tentar se comparar a Bolsonaro", segue.

"É inadmissível fazer a comparação com uma facada que deixou sequelas no presidente até hoje", diz o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten, que hoje advoga para Bolsonaro.

Bolsonaro estava em um comício em Juiz de Fora quando levou uma facada de Adélio Bispo que o colocou sob risco de perder a vida. Seu intestino foi perfurado em três locais que o levaram a um choque hipovolêmico, quando há perda severa de sangue. Desde aquele ano, ele já retornou ao hospital diversas vezes para novas cirurgias.

Marçal, segundo sua assessoria, quebrou uma costela está com o braço imobilizado.

"As situações e as consequências são incomparáveis", diz Malafaia.

"Em primeiro lugar, Bolsonaro estava em um comício, não estava agredindo ninguém. E sofreu uma tentativa de assassinato. Já o Marçal provoca o ato. Ele caluniou o Datena, ele tentou humilhar. Por mais que a gente condene o que o Datena fez, e a gente condena, ele estava sendo insultado pelo Marçal e teve aquela reação", diz Malafaia.

O pastor também vê com desconfiança os vídeos em que Marçal aparece sendo transportado para o hospital. "Ele faz um show de pirotecnia na ambulância", diz.

Ele afirma que o ex-coach está na campanha exclusivamente para insultar os adversários, e não para discutir os problemas de São Paulo.

"Ele tenta o tempo todo atacar a fraqueza dos adversários para levá-los ao desequilíbrio emocional. Ele tenta humilhar o adversário e manipular o eleitor", segue o pastor.

Ele afirma que divulgará nesta segunda-feira (16) mais um vídeo da série "Desmascarando Pablo Marçal". "Vou largar em cima desse cara", diz.