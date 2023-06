O novo Relatório de Mídia Digital do Instituto Reuters, tradicional estudo de alcance mundial, mostra que no Brasil a proporção dos que evitam notícias negativas diminuiu 13 pontos percentuais no último ano, para 41% em 2023.

No ano anterior, o levantamento havia apontado o recorde de 54% de brasileiros se esquivando de informações "depressivas" sobre temas como Covid, inflação e guerra.

Logotipo da plataforma TikTok em imagem de 2 de junho de 2023 - Reuters/Dado Ruvic

No quadro global, a instituição, que ouviu 93 mil consumidores de notícias ao redor do mundo, destaca que o TikTok é a plataforma com maior crescimento para informação, usada agora por 20% dos jovens entre 18 e 24 anos para se informar.

Já o Facebook está se tornando "menos relevante para notícias", na média dos 46 mercados pesquisados, com 28% dos entrevistados dizendo recorrer à rede social hoje contra 42% em 2016.

A mudança acontece "especialmente em partes do Sul Global". A queda da plataforma de Mark Zuckerberg como protagonista para notícias, por exemplo, foi relevante no Brasil, onde baixou 12 pontos percentuais nos últimos dois anos, para ficar em 35% agora.

Coordenador do estudo, o jornalista e pesquisador Nic Newman diz que "é impressionante a mudança de natureza na mídia social", de forma geral, não só para informação, com o declínio de redes tradicionais como Facebook e o avanço do TikTok e de outras concentradas em vídeo, inclusive YouTube.

"Apesar dessa crescente fragmentação de canais e da inquietação pública com desinformação e algoritmos, a nossa dependência desses intermediários para informação continua a crescer", avalia ele. Sobretudo nas "gerações mais jovens, que dão mais atenção a influenciadores e celebridades do que a jornalistas".

Em 2018, 32% dos entrevistados diziam se informar diretamente nos sites e aplicativos jornalísticos, contra 23% por mídia social. Em 2023, o quadro é quase oposto, com 22% diretamente e 30% através de redes. Outra ferramenta muito usada é busca, que pouco mudou: 24% em 2018, 25% agora.

Um dado sublinhado no levantamento é que a aquisição do Twitter pelo empresário Elon Musk não alterou o alcance da plataforma, de maneira geral, mantendo-se em 22%. Mastodon, um suposto concorrente, "nem é registrado na maioria dos mercados e só é usado por 2% nos EUA".

Para o diretor do Instituto Reuters, Rasmus Kleis Nielsen, o relatório deste ano "mostra que a indústria de notícias em todo o mundo enfrenta agora uma mudança mais fundamental, impulsionada por gerações que cresceram e dependem quase inteiramente de várias mídias digitais".