Na home do New York Times, Jair Bolsonaro é barrado "por espalhar falsas alegações sobre votação". Abrindo o texto, foi uma reação a "seu esforço para minar as eleições do Brasil". Anota que, diferente do brasileiro, "Donald Trump pode concorrer à Presidência mesmo se for condenado".

A comparação dos dois foi ampla nos EUA. Entre os enunciados da Bloomberg, "Bolsonaro, assim como Trump, semeou dúvidas sobre urnas eletrônicas". No texto do Washington Post, "o 'Trump dos Trópicos' afirmou repetidamente e sem provas que os sistemas de votação eram vulneráveis a fraudes".

Alerta de notícia de última hora em vermelho, acima do logotipo do Washington Post - Reprodução

Do NYT, resumindo o currículo de Bolsonaro: "Seu único mandato foi marcado por polêmica desde o início, incluindo um forte aumento do desmatamento na floresta amazônica, uma abordagem da pandemia que deixou quase 700 mil mortos no Brasil e duros ataques contra a imprensa, o Judiciário e a esquerda".

A agência Reuters, por dois dias, foi trocando os enunciados, em escalada:

"Destino de Bolsonaro nas mãos da corte eleitoral... Tribunal eleitoral perto de encerrar a carreira de Bolsonaro... Carreira política de Bolsonaro está por um fio à medida que julgamento se aproxima do fim... Carreira de Bolsonaro é destruída com maioria de tribunal votando para barrá-lo por oito anos."

Na chamada do inglês The Guardian, foi pelas "terríveis mentiras". Na alemã Der Spiegel, "decisão vai destruir as chances de Bolsonaro" voltar a se eleger.

Pós-Bolsonaro, o NYT vê Tarcísio de Freitas como "o novo porta-estandarte da direita e desafiador de Lula em 2026", enquanto a Reuters arrisca que "Bolsonaro está de olho em candidatura para sua esposa em 2026, conforme seu futuro político se evapora".