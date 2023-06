Na cobertura americana, a revista The Atlantic foi ao limite com a manchete "Rússia desliza para a Guerra Civil", no sábado, assinada por Anne Applebaum. Logo abaixo, comparava Vladimir Putin ao czar Nicolau 2º, executado pela Revolução de 1917. Doze horas depois, já dizia sem destaque que "O golpe acabou, mas Putin está em apuros".

Jornais chineses ligados ao PC demoraram a manchetar e, quando o fizeram, foi "Putin promete ações decisivas contra rebelião", no Global Times. Análise de Hu Xijin dizia que na história russa não há ações bem-sucedidas de "senhores da guerra" (warlords) e que o teste virá depois, na eventual resposta social "ansiosa pelo fim da guerra":

"Como a sociedade russa reagirá a seguir é crucial. Se a maioria está disposta a permanecer firmemente com o Kremlin [...] será um teste que não permitirá qualquer falsa aparência."

No site Pekingnology, Yan Xuetong durante entrevista coletiva na Universidade Renmin, em Pequim, no dia 20 de junho de 2023 - Reprodução/Pekingnology

A exaustão com o conflito ganha espaço há semanas, pela voz de acadêmicos como Yan Xuetong, da Universidade Tsinghua —onde estudaram Xi Jinping, Hu Jintao e outros. Dias atrás, com transcrição pelo Pekingnology, Yan deu a guerra como "um dos maiores obstáculos à normalização das relações da China com os países ocidentais":

"Pessoas me criticam, dizendo que essa guerra serve como barreira estratégica e pode conter os EUA. O que vemos é que os EUA não enviaram um único soldado à Europa. Pelo contrário, países da Otan na Europa têm ampliado presença militar na Ásia-Pacífico. A guerra, em vez de elevar a segurança, sujeitou a China a mais ameaças."

Uma semana antes, no relato do South China Morning Post, o pesquisador Liu Weidong defendeu reconsiderar os laços com a Rússia e "fazer amizade com mais países", em evento na Universidade Renmin, também de Pequim. Foi secundado pelo professor Zuo Xiying, apoiando equilibrar as relações com Moscou para se contrapor à estratégia dos EUA de unir aliados para conter Pequim.

"A China não deve ficar ao lado nem da Rússia nem do Ocidente, mas numa posição que priorize seus interesses nacionais", disse Zuo.