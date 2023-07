Segundo Hindu e outros, dias após a viagem aos EUA, o primeiro-ministro Narendra Modi ligou "por iniciativa do lado indiano" para Vladimir Putin no final da semana, "expressando apoio" às suas ações contra o "motim fracassado" na Rússia. Também "informou Putin sobre sua visita a Washington".

Os dois trataram ainda da cúpula virtual da Organização para a Cooperação de Xangai (SCO), que acontece nesta terça com coordenação de Modi e participação de Putin e do líder chinês Xi Jinping. Nela, como sempre, o indiano criticou indiretamente o primeiro-ministro do Paquistão, também presente:

Na manchete do indiano Jagran, em hindi, 'Modi falou sobre terrorismo na presença de Shehbaz Sharif, dizendo que SCO deve criticar os países que dão abrigo' - Reprodução/Jagran

Pouco antes da cúpula e com repercussão até maior, a agência Reuters noticiou que "Refinarias da Índia iniciam pagamentos em yuan para importações de petróleo da Rússia", ecoando por indianos como Hindustan Times e o canal ABP e por russos como Kommersant e RT.

Também chineses como Guancha, este acrescentando a análise "É raro que uma boa notícia venha repentinamente da Índia".

Elas têm vindo mais da Argentina. Global Times e outros saudaram o "uso ampliado" da moeda chinesa pelo país, que optou por yuan para um pagamento ao FMI, o que "vai acelerar sua internacionalização".

No South China Morning Post, "outro pequeno passo" foi dado com a liberação de contas em moeda chinesa nos bancos argentinos. Foi destaque por Clarín, La Nación, Ámbito Financiero e outros de Buenos Aires. E no Renmin Ribao digital em espanhol, Diario del Pueblo.

Reprodução/Baijiahao

DILMA & CHINA

A ex-presidente Dilma Rousseff, agora morando em Xangai e presidindo o Novo Banco de Desenvolvimento (Banco do Brics), participou do Fórum Mundial pela Paz na Universidade Tsinghua, em Pequim, ao lado do vice-presidente Han Zheng.

Entre outros enunciados nos portais chineses, com declarações suas: "os Estados Unidos abusam do privilégio do dólar para torná-lo uma arma" (imagem acima), "dissociação e eliminação de risco [de-risk] são armas políticas para impedir a ascensão de novos atores", "é difícil conter a China como [foi feito com] o Japão", "as conquistas da China no alívio da pobreza podem servir de exemplo para o mundo".