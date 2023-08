Os despachos de Bloomberg e CCTV surgiram um em cima do outro, com a confirmação dos seis primeiros países a se somarem ao Brics, a começar da Arábia Saudita. E "está planejada expansão maior", falou o presidente da África do Sul, em aparente referência à Indonésia.

Ficaram para trás as três semanas de negação da cobertura ocidental, desde o anúncio da Reuters, de que o primeiro-ministro indiano não iria à cúpula, até a avaliação do New York Times, de que a morte do mercenário russo iria roubar o foco do Brics.

Reprodução/Bloomberg

Na verdade, o resultado já era esperado, a ponto de o terminal da Bloomberg, de acesso mais restrito a investidores, ter adiantado relatório de sua consultoria Bloomberg Economics, abordado parcialmente no site de custo mais baixo.

O bloco ampliado, apelidado de Brics Plus, alcançaria 44% da economia global em 2040, "superando em muito a participação prevista do PIB do G7, de 21%" (gráfico acima).

"Esse afastamento do sistema econômico liderado pelo Ocidente provavelmente vai levar a um tipo muito diferente de ordem global", escreveram os analistas Scott Johnson, Tom Orlik e Ziad Daou. "Os Brics são no geral menos orientados pelo mercado e –com grandes variações no grupo– menos democráticos."

Segundo a análise, "se o motor econômico da China pode estar falhando neste momento, a Índia está pronta para compensar".

Também o Financial Times vinha adiantando a nova ordem nesta semana, com a série "A ascensão das potências médias".

Entre as reportagens, "O plano da China para uma ordem mundial alternativa", "Pontes com todos: como Arábia Saudita e Emirados estão se posicionando por poder" e, a sair nesta quinta, "A luta para destronar o dólar como moeda mundial".