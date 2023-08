Ecoando pelo canal direitista Newsmax e sites de seu estado, o governador da Flórida, Ron DeSantis, respondeu à rádio WGIR como será sua política para imigrantes, se eleito presidente:

"A forma como eu vejo a imigração é: se você está na Polônia ou no Brasil ou em qualquer outro lugar, você não tem o direito de vir para este país. As pessoas vêm porque o povo americano pensa que é do nosso interesse ter as pessoas vindo."

Seu eventual governo vai "focar em capacidade, não em imigração em cadeia". Um cidadão poderá, prosseguiu ele, "trazer sua mulher estrangeira ou filhos, mas trazer esses primos e essas coisas, não".

O site Florida Politics sublinhou que a Polônia hoje não é um país de imigração para os EUA, "mas a brasileira parece ser uma questão diferente: em 2019, os EUA tinham a maior população de imigrantes brasileiros do mundo, 502 mil, e a Flórida é o lar de 22% deles".

INVASÃO DE CRIANÇAS

Imigrantes não chamam a atenção só na Flórida ou de políticos republicanos. A revista New York traz na capa os latino-americanos que tomaram o metrô vendendo doces, muitos ainda crianças (acima).

A cidade tem "57 mil recém-chegados sem documentos, superando pela primeira vez a população de sem-teto". No início do mês, "centenas de imigrantes tiveram de dormir na rua porque a cidade não achou camas para eles". Do prefeito democrata Eric Adams:

"Já passamos do nosso ponto de ruptura. A compaixão dos nova-iorquinos pode ser ilimitada, mas os nossos recursos, não."