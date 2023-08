Célebre pela imagem do Cristo Redentor levantando voo, no final do segundo governo Lula, a revista The Economist volta a se perguntar se isso está acontecendo —antes mesmo do corte de 0,5 ponto nos juros do Banco Central. "Será que ele está... decolando?", diz um de seus enunciados:

Também nos destaques, "Investidores estão cada vez mais otimistas com a economia brasileira" e "Eficiente ministro das finanças e cenário internacional favorável ajudam". Ressalta uma declaração de Robin Brooks, "o careca", da associação internacional de bancos e fundos, IIF, de Washington:

"As pessoas definitivamente estão olhando para o Brasil agora de uma forma que não faziam nos últimos dez anos."

Sobre Fernando Haddad, apresentado em foto com Lula (abaixo), diz que "ele está por trás das duas grandes reformas que podem colocar o Brasil em uma base mais estável", a tributária e o arcabouço fiscal.

Sobre o cenário externo, cita a guerra, que "colocou em risco dois dos maiores produtores de grãos", Rússia e Ucrânia, e o fim das restrições contra a pandemia na China, "fatores que aumentaram a demanda por grãos do Brasil".

Fernando Haddad e Lula, em foto na revista The Economist - Reuters

Por outro lado, "também ajuda que o Banco Central seja independente", argumentando que a taxa de juros "entre as mais altas do mundo", por um ano, "parece que valeu a pena". Mais para o fim do texto, defende "moderar o otimismo":

"A história adverte contra o excesso de entusiasmo. O Brasil tem enorme potencial, mas tem desempenhado abaixo de sua categoria. O cenário global e a destreza de Haddad estão aumentando agora o otimismo dos investidores. Mas será necessário adotar política consistentemente boa para reverter a tendência de longo prazo do Brasil."

E AGORA, LULA?

Sobre os juros, a Bloomberg noticia que o "Brasil inicia ciclo de flexibilização com corte surpresa de meio ponto". Em vídeo (imagem acima), o correspondente em Brasília diz que estava entre 0,25 e 0,5, na verdade, e sublinha a projeção de mais redução. "Será interessante acompanhar a reação de Lula agora", anota com ironia, após Roberto Campos Neto ficar "entre os que votaram pelo corte maior".

Cita o corte ainda maior do BC chileno, mas dá o brasileiro como "o primeiro grande banco central" no mundo a reduzir os juros, assim como foi o primeiro a aumentar —em ambas as vezes, na direção oposta à dos BCs americano e europeu.