O site The Information fechou a semana destacando cortes no Google News, a divisão voltada a jornalismo no gigante de busca. O jornal The New York Times ampliou a informação, anunciando que o "Vale do Silício desiste das notícias".

Reprodução - The New York Times/ Ricardo Tomás

"Até o Google –o parceiro mais forte nos últimos dez anos– tornou-se menos seguro", reportou, com a ilustração acima, citando os cortes e que "editoras dizem que o tráfego vindo do Google diminuiu nas últimas semanas".

Acrescentou que outras duas plataformas, Facebook e X, adotaram medidas na mesma direção, a primeira com a saída de sua executiva de News, a segunda removendo os títulos dos seus links. "As grandes plataformas estão rompendo com as notícias", conclui.

O tráfego vindo de mídia social caiu para quase metade, em dois anos, afetando o próprio NYT, mas o temor é pelo Google. "Em privado, vários editores discutem como será o futuro do tráfego pós-Google", diz o principal jornal americano.

RECORDE

Saiu nos Estados Unidos, também fechando a semana, uma nova pesquisa mostrando que "a avaliação da mídia é a mais sombria da história do Gallup", no dizer do próprio instituto.

Questionados sobre o grau de confiança na mídia de massa, "um recorde de 39% responderam 'nenhuma'" (none at all). Outros 29% dos americanos disseram "não muito" (not very much), 25%, "uma quantidade razoável" (fair amount), e 7%, "muito" (great deal).