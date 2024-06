Falei aqui há cerca de 20 dias do custo crescente da corrida quando decidimos entrar com tudo, lock, stock and barrels, no, digamos, universo da atividade, comprando tênis "responsivo", aquele que supostamente devolve energia para a passada, e cacifando inscrições para provas.

Como alternativa para os diversos circuitos de corridas com valores de ingresso na casa dos 150, 200 paus, citei algumas provas do Circuito Sesc de Corridas, a Meia do Butantã, do cubano Thomas Cabrera, que teve sua realização adiada para o próximo dia 7, no começo do feriado prolongado paulista de 9 de julho, e também o circuito popular da Prefeitura de São Paulo, que até então era uma promessa.

O espaço kids na corrida do Circuito Popular no viaduto do Chá, em março de 2024 - esportividade.com.br

Pois bem, a promessa se cumpriu. A primeira etapa aconteceu domingo passado (9), no complexo esportivo municipal que inclui o parque das Bicicletas, próximo ao Ibirapuera; a segunda, certamente mais charmosa, é no Centro Velho neste domingo (16).

A prova de 5km é para homens e mulheres –ano passado foi só para elas–, mas o diabo é que a inscrição, gratuita, é para pouquíssimos: 600 homens e 600 mulheres.

Há que ser rápido no gatilho, no caso rápido no site Minhas Inscrições, canal exclusivo para isso. E o negócio é tipo show de popstar: abriu, acabou. Então vá pra cima. Para as mulheres as inscrições abrem hoje (terça, 11), às 23h; para os homens, amanhã (quarta, 12), também às 23h.

Chegada da corrida do Circuito Popular, no viaduto do Chá, em março de 2024 - esportividade.com.br

Há ainda corridas de tiro curto para crianças de até 13 anos e é preciso levar 1 kg de alimento não perecível no dia de entrega do kit, no sábado, no Shopping Light.

Os participantes têm direito a camiseta, sacola, número de peito com chip e medalha ao final do evento.

No outro domingo (23), o charme dá lugar às árvores. O Circuito Popular chega à USP, um dos lugares mais arborizados de São Paulo, para sua etapa Butantã. Valem as mesmas regras do Centro, com entrega de kit também na véspera do evento.

Em julho, há as etapas da Penha, de Perus e da Vila Maria.

O melhor canal para se informar sobre esse circuito da prefeitura paulistana, a César o que é de César, é privado, o Esportividade.