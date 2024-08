As diretrizes de sustentabilidade colocadas em prática nos Jogos Olímpicos de Paris bem que poderiam deixar um legado para os organizadores de corrida no Brasil.

Não me refiro exatamente à economia de ar-condicionado, que mostrou-se uma tragédia para os atletas hospedados na Vila Olímpica, mas ao desejo de fazer um evento sem ornatos desnecessários.

O problema é que vivemos aqui no Brasa um momento de espetacularização dos eventos, com atribuição de valor ao que é ofertado. Mais é mais.

Torre Eiffel iluminada durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas - Lionel Bonaventure - 26.jul.2024/AFP

Assim, a regra é encontrar no Brasil eventos grandes de corrida de rua com hidratação farta e uso excessivo de plástico; com robustas estruturas de expo e entrega de kit e de atrações na área de chegada.

Pior: com uso considerável de instrumentos de renúncia fiscal.

Até mesmo as provas de Ironman no Brasil costumam ter mais conforto e estrutura do que as do exterior. Talvez o corredor amador e o praticante de triatlo tenham sido mimados excessivamente por aqui.

Costumo mencionar a Maratona do Rio Charles, em Boston, como paradigma em termos de maratona minimalista, com impacto baixíssimo para o dia a dia da cidade. A próxima edição acontece em 8 de setembro.

Nessa prova, a tigrada dá dez voltas de pouco mais de 4 km em torno de uma pequena seção do rio Charles, que separa (ou une) Boston da vizinha Cambridge. Corre-se pela calçada ou por áreas internas de um parque. Não há bloqueios de rua e quem vai de carro para o local da corrida, no Herter Park, deixa-o no próprio estacionamento do parque.

No estafe de 2021, ano em que eu corri lá como pacer (sempre há vagas para voluntários, que não recebem nada, mas também nada pagam de inscrição) estavam não mais do que cinco ou seis pessoas, cuidando apenas das funções estritamente necessárias para o evento acontecer.

Nada disso cria dificuldades técnicas em relação à cronometragem, que é o grande apelo da Maratona do Rio Charles, que se vende como uma corrida plana e rápida, com as condições ideais para que boa parte de seus concluintes obtenha índice para participar da centenária maratona de Boston, a de abril, a mais desejada das maratonas da Terra.

"Paratodos"

A prova de maratona sempre fecha os Jogos Olímpicos, e neste ano elas serão três, pois, como se sabe, os organizadores decidiram promover uma de 42 km também para os corredores amadores.

A Marathon Pour Tous (maratona para todos) será no sábado, na mesma data da maratona olímpica masculina, mas à noite. Com largadas em ondas, começa às 21h e tem oito pelotões de largada até 22h10; depois disso largam os oito pelotões do percurso de 10 km, das 23h30 à 0h40.

O horário foi pensado para evitar superposições com a programação dos Jogos —o último evento é a final de boxe masculino acima de 92 kg— e principalmente para driblar o calor que fustiga a Europa neste verão no hemisfério Norte.

Os Jogos Olímpicos sempre geram algum tipo de sentimento nacionalista, pois há muitas provas, modalidades e esportes para torcer, mas os habitantes das cidades que os organizam normalmente são prejudicados pelas alterações na vida cotidiana durante aquelas pouco mais de duas semanas de sua realização.

Assim, a Pour Tous é uma ideia simpática para aproximar os Jogos das pessoas comuns. Vagas para a maratona foram abertas no mundo todo, mas certamente um bom número de parisienses também se apossou delas. Oxalá a novidade se consolide e outras "Paratodos" venham com as próximas Olimpíadas.