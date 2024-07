O ano de 2024 deve entrar para a história da corrida de rua do Brasil. Ele marca os 20 anos do circuito Run Series, da confecção e varejista de moda esportiva Track&Field, que hoje conta com 75 provas anuais em quase todo o país. Até o final do ano deve somar 794 eventos de corrida realizados.

O modelo, com algumas exceções, utiliza a estrutura de estacionamento de shoppings centers para largada e chegada de corredores e ativação de marcas parceiras; e ruas do entorno para o percurso —5 km e 10 km são as distâncias usuais.

Pois bem, seguindo a mesma cartilha, o grupo SBF, da Centauro, que tem ainda a Fisia, distribuidora da Nike no Brasil, e a organizadora de corridas X3M entre seus negócios, anunciou circuito de provas de 5 km e 10 km que partem de shoppings.

Corrida Run Series, da Track&Field, no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte - Divulgação

A primeira corrida do "Centauro Desbrava" é no dia 18, no shopping Vale Sul, em São José dos Campos; em setembro há provas em Fortaleza e em São Paulo (shopping Metrô Itaquera). Duas outras etapas acontecem no Rio, hoje uma das principais lacunas do Run Series. Uma diferença palpável entre os circuitos é o preço, que parte de R$ 89,90 (kit só com medalha e número de peito) no "Desbrava".

As redes de shopping são variáveis cruciais, pois atuam como parceiros dos circuitos, oferecendo estrutura sem custo. Iguatemi, Multiplan e Allos, as maiores, estão com a T&F, enquanto JCPM, forte no Nordeste, e Ancar Invanhoe, entre outras, com a Centauro. Embora do grupo JCPM, há etapas da Run Series no RioMar de Fortaleza.

A Run Series vem incorporando novas experiências. Em acordo com a CCR, estreará provas nas pistas dos aeroportos de São Luís, no Maranhão, em 31 de agosto, e de Pinhais, na Grande Curitiba, em 1º de dezembro. Confins (Belo Horizonte), já as recebe, e volta em novembro. As corridas são em horários sem voos, à noite e na madrugada.

Também aproveita-se do patrocinador Santander para armar, em dezembro, uma corrida vertical pelas escadarias do histórico edifício Farol Santander, no centro de São Paulo. O prédio foi comissionado pelo governo paulista, nos anos 1940, para ser a sede do finado Banespa, vendido em 2000 ao banco espanhol.

Corrida Run Series, da Track&Field, nas escadas do Farol Santander, em São Paulo - Divulgação

Há ainda corridas com cães e para crianças ao final das provas de 5 km e 10 km do Shopping Center Norte, em São Paulo, já em 11 de agosto. A novidade também está em Campinas. Este ano o circuito também passou a englobar a tradicional corrida do centenário clube Pinheiros, potência olímpica de São Paulo.

A Run Series é uma parte do "ecossistema" de atividades esportivas da T&F, que tem ainda circuitos de ioga, treinamento funcional, crossfit, beach tennis, pickleball (tênis adaptado para quadras menores) e outras modalidades.

Rafael Yanes, diretor de operações da TF Sports, braço de eventos esportivos da T&F, que recebeu a coluna na sede da empresa, em São Paulo, diz que "nada muda" com a chegada do circuito da Centauro.



Ele citou diversas vezes a missão da T&F de "conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável". A T&F, que surgiu apenas como confecção em 1998 e dois anos depois abriu a primeira loja própria, passou a expandir-se por franquias em 2011, abrindo capital nove anos depois.

Este ano, numa primeira incursão internacional, abriu loja em Cascais, em Portugal, levando para lá também uma etapa do circuito de beach tennis. A T&F também tem ligações históricas com o Ironman Brasil. Hoje como patrocinadora, mas antes na sociedade de Alberto Azevedo, um dos três fundadores, com o organizador do Iron Brasil, Carlos Galvão.

Para Yanes, um diferencial fundamental dos eventos de corrida da T&F é o "conforto maior" propiciado ao participante por meio de uma "gestão de ocupação" do espaço dedicado ao corredor e por conta da estrutura de estacionamento e banheiros dos shoppings.

Essa gestão de ocupação implica corridas com uma capacidade máxima de 4.500 inscrições (como a do entorno do shopping Villa-Lobos) ou 7.000 (Obelisco do Ibirapuera).