O Brasil recebeu seu primeiro circo no final do século 19, trazido por famílias europeias. Ciganos vindos da Europa também se apresentavam nesses espetáculos. Há quem diga, porém, que em 26 de abril de 1500, quatro dias depois do desembarque de Pedro Álvares Cabral na chamada Terra de Santa Cruz, aconteceu o primeiro espetáculo circense em terras brasileiras.

O "artista" Diogo Dias fez piruetas, virou cambalhotas e deu saltos ao som de um gaiteiro, num palco montado na praia, diante de marinheiros portugueses e indígenas.



A primeira escola de circo

A primeira escola de circo se instalou no Brasil em 1977 no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e, numa justa homenagem, recebeu o nome de Academia Piolin de Artes Circenses.

Abelardo Pinto, o palhaço 'Piolin' - Folhapress

O Dia Nacional do Circo é comemorado em 27 de março para homenagear o mais famoso palhaço brasileiro. Por ter pernas muito finas, ele ganhou o apelido de "Piolin" (barbante em espanhol).

A escola do Pacaembu fechou as portas em 1983. São Paulo inaugurou então o Centro de Memória do Circo em 16 de novembro de 2009. Funciona no antigo Cine Olido, na Avenida São João, no centro, bem em frente ao Largo do Paissandu, ponto de encontro de artistas de circo durante décadas.

O Centro de Memória tem uma exposição fixa chamada "Hoje Tem Espetáculo", com curadoria da equilibrista e malabarista Verônica Tamaoki, baseada nas doações dos acervos dos circos Nerino e Garcia.



Então, respeitável público, para começar o espetáculo, nós contamos as histórias de quatro circos de muito sucesso no Brasil:

Nerino

O Circo Nerino foi fundado pelo casal Nerino Avanzi e Armandine Ribolá, em Curitiba, em 1º de janeiro de 1913. A principal atração foi criada por Nerino e ficou conhecida em todo o país: o palhaço Picolino. Em 1954, o filho dele, Roger Avanzi, o substituiu com o mesmo figurino, a mesma maquiagem e o mesmo nome.

O último espetáculo aconteceu em 13 de setembro de 1964, na cidade paulista de Cruzeiro.



Garcia

Fundado por Antonim Garcia em 1928 na cidade de Campinas (SP). O Circo Garcia chegou a figurar entre os quatro mais importantes do mundo. Garcia aprendeu a arte circense depois que trabalhou com Benjamin Oliveira, famoso por ter sido o primeiro palhaço negro do Brasil e também criador do primeiro circo-teatro.

Entre 1955 e 1965, o Circo Garcia percorreu o mundo com o nome de Circo Brasil. Quando Antonim morreu, em 1987, sua mulher —a dançarina, equilibrista e domadora belga Carolina Boets— assumiu a administração. Mas o Garcia foi atingido por uma grande crise financeira.

O último espetáculo aconteceu em São Paulo no dia 29 de dezembro de 2002.



Orlando Orfei

Orlando Orfei foi um dos mais famosos e importantes empresários circenses do mundo. Ele nasceu na Itália em 1920 e era neto de Paulo Orfei, que fundou o primeiro circo da família em 1825. Começou a atuar como palhaço aos seis anos, depois foi malabarista até finalmente virar domador de leões.

Na década de 1950, colocou calefação a diesel nos seus circos para que o frio não precisasse interromper as temporadas no inverno europeu. Em 1972, trouxe o Tivoli Park para o Rio de Janeiro e se encantou com o país. Fixou moradia em terras brasileiras, viajou pela América do Sul com sua trupe e se apresentou até mesmo sobre barcaças no Rio Solimões, no Amazonas.

Morreu em 2015 na cidade de Duque de Caxias (RJ).

Tihany

Outro estrangeiro que fez sucesso ao empreender no ramo circense no Brasil foi o ilusionista húngaro Franz Czeisler. Em 1953, ele desembarcou em terras brasileiras como imigrante e foi trabalhar como mágico no Circo Garcia.

Fundou no ano seguinte, em Jacareí (SP), o Circo Tihany, nome de uma cidade da Hungria. Nos anos 1980, o Tihany chegou a ter plateias de quase 4.000 pessoas. Vendeu seu circo para Beto Carrero e levou sua trupe de maneira fixa para Las Vegas, onde ficou até falecer aos 99 anos, em 2016.