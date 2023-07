O Curioso hoje explica algumas nojeiras que todo mundo faz, mas não tem coragem de perguntar a respeito.



Arroto

O arroto, ou eructação, acontece quando a pessoa engole ar demais. Enquanto comemos, falamos, bebemos ou mascamos chiclete, o ar é inspirado e vai para o esôfago, uma espécie de tubo que leva os líquidos e os alimentos até o estômago.



Entre esses dois órgãos fica uma válvula chamada cárdia. Quando a pessoa ingere muito ar, a pressão aumenta e a cárdia deixa escapar parte dos gases, que voltam pela garganta e são liberados no arroto.



Esse retorno pode fazer um barulhão porque o ar passa pela válvula, que tem calibre menor.

Todos os dias, todo mundo solta pum e tem vontade de arrotar - Towfiqu Barbhuiya/Adobe Stock



Chulé



O nome científico do chulé é bromidrose. A palavra vem do grego "bromos" (fedor) e "hidrós" (água) e significa "suor com mau cheiro" —embora a transpiração libere basicamente água e sais minerais inodoros.



O que causa o bodum é a concentração de bactérias que se alojam nos pés para se alimentar do suor. Durante essa "refeição", elas expelem substâncias como a amônia, que formam o chulé.



Meleca de nariz



A meleca do nariz, ou ranho, se forma a partir da poeira e outras coisinhas pequenas que não conseguem atravessar a barreira dos pelinhos do nariz, como o pólen das plantas, insetos minúsculos, bactérias e outros microinvasores.



Essas partículas teimosas passam então por uma nova linha de defesa: uma membrana que fabrica um líquido chamado muco, que as captura. A poeira e os outros invasores grudam nessa membrana úmida e se transforma na meleca do nariz.

Entendeu agora por que você nem deve pensar em comer essa meleca?!



Pum



O pum, ou peido ou flatulência, é o resultado da digestão dos carboidratos presentes em alimentos como pães, legumes e massas. Já que a maioria das pessoas não têm as enzimas necessárias para digerir certos carboidratos, eles acabam sobrando para as bactérias do intestino grosso, que nesse processo acabam produzindo o pum.



O mau cheiro vem da digestão de alimentos que liberam enxofre, como o repolho e a carne, por exemplo. As bactérias usam esse elemento como base para a produção de outros gases malcheirosos, como o mercaptano e o sulfeto de hidrogênio.



Fique alerta: os alimentos que mais produzem os puns fedidos são a carne, a couve-flor, a cebola e o ovo.