O Dia da Pizza será comemorado na próxima segunda-feira (10). A data passou a ser celebrada em 1985 por causa de um concurso que elegeu as dez melhores pizzas muçarela e marguerita de São Paulo.

Empolgados com o sucesso do evento, os organizadores escolheram a data de seu encerramento, 10 de julho, para eternizar os festejos.

Quando a pizza foi inventada?

A história da pizza começou há 6.000 anos com os egípcios. Outros afirmam que os pioneiros foram os gregos, que faziam a massa à base de farinha de trigo, arroz ou grão-de-bico, que era assada em tijolos quentes.

A novidade foi para a península da Etrúria, na Itália. A palavra "pizza" vem do latim "picea", que designa algo torrado pelo fogo. No país, o prato foi o principal alimento dos pobres do Sul.

Como foi que a pizza ficou do jeito que a conhecemos hoje?

Foram os napolitanos que passaram a acrescentar molho de tomate e orégano à massa, que era dobrada ao meio e comida como sanduíche. Quem podia colocava queijo, linguiça ou ovos por cima.

Pizza feita em São Paulo - Divulgação

A partir do século 16, a novidade começou a ser apreciada na corte da Nápoles. Porém, tinha formato retangular.

A forma arredondada só foi adotada durante a Segunda Guerra Mundial. Além de dar menos trabalho na hora de abrir a massa, a pizza redonda evitava desperdícios. Afinal, para deixar o prato retangular era necessário cortar as bordas.

Já que estamos no final da coluna, nos diga como surgiu a expressão "acabar em pizza"?

Entre 1964 e 1965, existia uma oposição feroz no Palmeiras. Certo dia, situação e oposição se reuniram para uma reunião do conselho. O jornalista Milton Peruzzi, que cobria o Palmeiras para "A Gazeta Esportiva", pressentiu que daquele encontro sairia a manchete da edição do dia seguinte.

Foi cedo para o Parque Antártica e ficou acompanhando tudo o que acontecia. Recebia o tempo todo lá de dentro notícias de que os ânimos estavam exaltados e que a reunião não terminaria bem.

Às 11 da noite, depois de quase 14 horas de reunião, Peruzzi ligou para a redação e recebeu um ultimato do redator-chefe Olímpio da Silva e Sá: "Não dá para segurar muito mais. Daqui a meia hora, vamos ter que rodar o jornal".

"Para minha sorte, às 23h15, 23h20, os conselheiros saíram da sala, só que abraçados, falando que tinham chegado a um acordo", contou Peruzzi em entrevista.

Convidaram o repórter para comer pizza com eles no que parecia ser uma grande confraternização. Peruzzi ligou para o jornal para dar a notícia e ouviu de Olímpio:

– Como acabou aí?

– Acabou em pizza! – sintetizou bem Peruzzi.

No dia seguinte, a capa do jornal estampou a manchete: "Reunião-bomba no Palmeiras acaba em pizza". A expressão pegou.