A comemoração de um centenário passou praticamente despercebida em 23 de junho passado. Nesta data, em 1923, a cidade de São Paulo viu seus primeiros jogos noturnos de futebol.

A Associação Atlética República bateu a Sociedade Esportiva Linhas e Cabos por 2 x 0. Na preliminar, os segundos quadros dos times empataram em 1 x 1.

A equipe da Linhas e Cabos era formada por funcionários da empresa de energia elétrica Light paulista, que instalaram os refletores nas laterais do campo, na rua do Glicério. A iniciativa foi de Severino Rômulo Gragnani, funcionário da Light e presidente do clube, que chegou a ganhar um busto no estádio do Pacaembu em 1964.



Foi a primeira partida noturna de futebol no Brasil?



Não. A primeira partida aconteceu em 5 de setembro de 1914 no campo do Jardim Zoológico da Vila Isabel, no Rio de Janeiro.

O Vila Isabel Futebol Clube venceu um time da cidade de Campos dos Goytacazes-RJ por 4 x 0. A iluminação foi feita com lâmpadas elétricas presas a um cabo que atravessava o campo, a 20 metros de altura.

Vista do estádio do Pacaembu (Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho) em 1960, após a instalação de refletores direcionados ao campo para partidas noturnas - 04.mar.1960 - Folhapress

Nenhum desses jogos foi disputado num estádio, né?



Verdade. As primeiras partidas noturnas num estádio brasileiro foram disputadas no dia 31 de março de 1928, em São Januário, no Rio de Janeiro, com 65 refletores instalados pela General Electric.

O Vasco da Gama venceu a equipe uruguaia Montevideo Wanderers por 1 x 0. América-RJ e São Cristóvão-RJ empataram em 1 x 1 na preliminar.

Devia ser complicado enxergar a bola, hein?

Tem razão. A iluminação dos campos de futebol não era suficiente para garantir boa visibilidade da bola, que, feita de couro, era da cor marrom.

Esse problema só foi resolvido quando alguém teve a brilhante ideia de pintá-la de branco para os jogos noturnos. Ela foi usada pela primeira vez em um amistoso entre o Arsenal, da Inglaterra, e o clube israelense Hapoel Tel Aviv, no dia 19 de setembro de 1951, em Londres.