Qual é o sabor do sorvete preferido dos indecisos? É o napolitano, que já vem com três sabores: chocolate, creme (ou baunilha) e morango. O sorvete tem esse nome porque foi realmente inventado em Nápoles, na Itália?

Para começo de conversa, o que se conta é que a primeira receita moderna de sorvete foi registrada pelo chef napolitano Antonio Latini, no final do século 17. Por isso, a cidade ganhou fama de "o berço do sorvete".

Sorvete napolitano serve de base para uma banana split em restaurante de São Paulo - Rogério Cassimiro/Folhapress



Então o sorvete napolitano é de Nápoles mesmo, certo? Acabou a história?



Calma lá! Pra que tanta pressa? Parece até que está segurando um sorvete se derretendo... Essa é uma daquelas histórias que tem mais de uma versão.



Uma delas dá o crédito a Giuseppe Tortoni, napolitano que era dono do famoso Café Tortoni, em Paris, e fazia bolos de sorvete com três camadas coloridas. Estava na moda fazer alimentos em camadas no início do século 19. O sucesso de Tortoni foi imediato e, logo, qualquer sorvete com a mistura de três sabores era chamado de "ao estilo napolitano".



Quem escolheu os sabores?



No século 19, imigrantes de Nápoles e de todo o sul da Itália chegaram aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que levaram a pizza, os napolitanos também quiseram apresentar sua receita de sorvete aos norte-americanos. Nesse ponto, precisarei contar a história da pizza margherita.



Em 11 de junho de 1889, o chef de cozinha Raffaele Sposito recebeu a visita da rainha da Itália em seu restaurante, na cidade de Nápoles. Em homenagem a ela, Sposito preparou uma pizza com as cores da bandeira italiana. O vermelho foi representado com rodelas de tomate; o branco, com queijo; e o verde, com folhas de manjericão. A redonda ganhou o nome da majestade: Margherita.



Nos Estados Unidos, os napolitanos resolveram fazer algo bem parecido: um sorvete colorido, dividido em camadas, com as cores da bandeira italiana. Os sabores eram pistache (verde), baunilha (branca) e cereja (vermelho).



E o chocolate e o morango? Como entraram nessa história?



Com o tempo, porém, a fórmula foi sendo adaptada. O pistache (verde) foi trocado pelo chocolate, mais popular, e a cereja, por morango, produzido em maior quantidade. Dessa forma, o sabor napolitano conseguiu juntar os três sabores preferidos pelos consumidores dos Estados Unidos e se celebrizou assim.



Ah, pesquisando mais a fundo, você poderá encontrar também a explicação de que Nápoles usou uma bandeira tricolor —preta, branca e vermelha— por um período bastante breve, entre 1806 e 1808. Mas parece ser bem pouco provável que isso tenha alguma ligação com o sorvete.