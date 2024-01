Qual é a melhor equipe de basquete que você conhece? Los Angeles Lakers? Boston Celtics? Golden State Warriors? Pois, na minha opinião, o título fica com os Harlem Globetrotters.

Nunca viu os caras em ação? Que falha imperdoável. Então vá correndo até o YouTube que eu espero você para continuarmos a coluna.

Os Harlem Globetrotters dançam com um juiz em partida de 17 de novembro de 2004 em Hong Kong - AFP

(....) Assistiu? O que achou? Eles não são mesmo incríveis?



Há quanto tempo esse time existe?



Ele foi criado em 1926 pelo empresário Abe Saperstein, em Illinois, nos Estados Unidos. Saperstein tinha sido técnico de um time só com jogadores negros em Chicago, o Savoy Big Five. Depois de brigas com seu sócio no time, ele resolveu criar sua própria equipe, que no início se chamava New York Globetrotters.



As primeiras apresentações aconteceram no Savoy Ballroom, em Chicago. Tempos depois, o ginásio virou um rinque de patinação e o time, sem ter onde jogar, foi obrigado a colocar o pé na estrada. Acredite: os grandalhões viajavam a bordo do Ford modelo T do empresário.



Quando eles ganharam o nome de Harlem Globetrotters?



Isso aconteceu em 1930. Saperstein mudou o nome da equipe para Harlem Globetrotters, fazendo uma referência a um famoso bairro negro de Nova York, o Harlem. Foi o jeito que encontrou para deixar claro que todos os jogadores da equipe eram negros.



Já "Globetrotters" quer dizer "viajantes do mundo" e dava a entender que o time se apresentava em muitos lugares diferentes. Na época, isso não era verdade, mas, anos depois, eles ficaram famosos no mundo todo.



Uma das marcas registradas dos Globetrotters é a música "Sweet Georgia Brown", usada desde 1947.

Pra falar a verdade, eles parecem comediantes... Eles jogam alguma coisa?



As brincadeiras em quadra, que fariam a fama do grupo, só começaram em 1939. O responsável foi o jogador Inman Jackson, apelidado de Príncipe Palhaço. Inman girava a bola na ponta dos dedos, escondia a redonda atrás das costas, e a torcida ia à loucura quando fingia fazer um passe e a bola continuava em suas mãos.

Saperstein resolveu usar todos os talentos de Jackson e os Globerotters passaram a colocar toques de humor em seus jogos mais fáceis ou depois que o time abria uma grande diferença no placar (e não tinha mais que se preocupar com uma possível derrota). No início, os adversários não gostavam muito das brincadeiras e até saía briga.



Mas, afinal de contas, eles são bons ou não são?



Em 1940, os Globetrotters provaram que podiam fazer mais do que brincadeiras na quadra. A equipe entrou em um campeonato profissional e jogou a sério. Primeiro, eles venceram três adversários e foram para a final. Na decisão, venceram o Chicago Bruins por 31 x 29, e se sagraram campeões.

Já vieram para o Brasil diversas vezes, a primeira em 1951. Fizeram uma apresentação no Maracanãzinho para 50 mil pessoas. Fizeram o primeiro tour mundial em 1952.