Entramos em fevereiro e vale lembrar que este ano o segundo mês do ano terá 29 dias. Por isso, 2024 é chamado de "ano bissexto". Ao contrário do que alguns pensam, "bissexto" não tem nada a ver com os dois números 6 que aparecem na quantidade de dias do ano (366).

Como saber quais anos contam com um dia a mais no calendário? Há uma fórmula: eles precisam ser divisíveis por quatro. Mas, no caso dos anos divisíveis por 100, eles devem ser obrigatoriamente divisíveis também por 400, ou não serão bissextos.

Calendário - Dafne Cholet/Flickr

Por essa razão, 1700, 1800 e 1900 não foram bissextos e 2100, 2200, 2300 e 2500 não serão. Já 1600 e 2000 foram bissextos e 2400 será.

Então o nome "bissexto" vem de onde?

A expressão veio lá da Roma Antiga, quando os dias tinham nomes baseados no ciclo lunar. Assim, dia 24 de fevereiro se chamava "antediem sextum calendas martii" [sexto dia antes da lua nova de março].

Antes de ser instituído o 29 de fevereiro, o dia 24 de fevereiro era duplicado de quatro em quatro anos. Portanto, nessas ocasiões, ele era chamado de "antediem bis-sextum calendas martii", algo como "duas vezes o sexto dia antes da lua nova de março".

Para que serve esse dia a mais?

Uma volta da Terra em torno do seu eixo equivale a 24 horas (um dia). Para dar uma volta completa em torno do Sol, que significa um ano, a Terra demora em média 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Como compensar as quase seis horas a mais que aparecem todos os anos?

Ao fim de um período de quatro anos, o calendário gregoriano —adotado na maior parte dos países ocidentais— junta essas horas excedentes num dia adicional, o 29 de fevereiro.

Quem nasce em 29 de fevereiro só comemora aniversário de quatro em quatro anos?

Não, não. Pode festejar tanto em 28 de fevereiro quanto em 1º de março. Ou nos dois dias, por que não?

Muitos americanos nascidos nesta data escolhem comemorar na pequena cidade de Anthony, no estado do Texas. Em 1988, Anthony se autoproclamou a capital do ano bissexto do mundo. Desde 1992, nos anos bissextos, a cidade promove um festival para celebrar o dia 29 de fevereiro, atraindo turistas de outros Estados e até de outros países.

Pelo menos 30 de fevereiro nunca existiu...

Quem disse? Os suecos do século 18 tiveram a oportunidade de, uma vez na história, viver essa data. Até 1712, eles adotavam o calendário juliano, em que todos os anos múltiplos de quatro são bissextos. Portanto, para eles, 1700 tinha sido bissexto.

Para se ajustar ao recém-adotado calendário gregoriano, em que 1700 não foi bissexto, a Suécia adicionou dois dias àquele ano —29 e 30 de fevereiro.