Os 20 prefeitos da RMC (região metropolitana de Campinas) criaram nesta sexta-feira (16) um comitê técnico para o enfrentamento da febre maculosa.

O grupo vai debater e propor ações conjuntas e também terá a participação da Secretaria de Saúde estadual e da Vigilância Epidemiológica.

O prefeito de Campinas (SP), Dário Saadi (Republicanos), propôs a criação de um comitê para o enfrentamento à febre maculosa. (Foto: Zanone Fraissat/Folhapress)

A decisão foi tomada durante encontro na manhã desta sexta do Conselho de Desenvolvimento da RMC. A sugestão partiu do prefeito de Campinas, Dário Saadi, e aceita por unanimidade. "Assim teremos mais eficiência no enfrentamento a esta doença", afirmou.

O Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) de Campinas fará uma apresentação sobre o panorama atual.

As cidades de Jundiaí e Santa Isabel relataram mais seis casos suspeitos de febre maculosa ligados a Campinas. De acordo com as prefeituras, os pacientes são pessoas que estiveram na fazenda Santa Margarida, onde ocorreram dois eventos, no dia 27 de maio e 3 de junho, com aglomeração de milhares de pessoas.