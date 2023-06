São Paulo

Vinicius Poit (Novo) se animou com a desistência de Ricardo Salles (PL) de disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024. Na leitura do ex-deputado federal, a saída de Salles abre espaço para uma candidatura com seu perfil.

"Estou analisando com o partido qual será nossa posição sobre uma candidatura a prefeito de São Paulo. Acreditamos que existe um espaço maior com a saída do Salles e que podemos representar os ideais de quem acredita em um projeto de centro-direita, com diálogo e respeito para São Paulo prosperar", afirma Poit, que foi candidato a governador de São Paulo em 2022.

Com o encerramento do projeto de Salles, seguem como pré-candidatos até o momento Tabata Amaral (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL), além do próprio prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O ex-ministro do Meio Ambiente anunciou sua desistência após ter criticado o líder de seu partido, Valdemar Costa Neto, por gestos de aproximação com Ricardo Nunes. Salles viu seu plano de concorrer com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ameaçado.