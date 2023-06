O próximo curso de formação da PF (Polícia Federal) será o último a exigir barba feita e cabelo cortado dos homens, e amarrado das mulheres.

Prestes a passar por reformulação, a última etapa da seleção para a corporação conserva características militares não só na forma, como também nas disciplinas. Há uma preponderância em condicionamento físico e, em alguns momentos, são usados uniformes camuflados, por exemplo.

Operação da PF para destruir logística e retirar garimpeiros da terra yanomami - Divulgação

A ideia é que os cursos de formação subsequentes sejam mais humanizados, tenham disciplinas voltadas para a inteligência e investigação, e incluam temas relacionados a direitos humanos, como equidade racial e de gênero.

Em entrevista a Folha, a diretora de Ensino da PF, delegada Luciana Amaral Alonso Martins, disse que um dos objetivo da reformulação é criar condições para que mulheres não tenham que se comportar como homens na corporação para serem respeitadas.

Foi publicado na terça-feira (6) o decreto que autoriza a convocação de 201 aprovados excedentes do último concurso, realizado em 2021. Como as regras do curso de formação são definidas no mesmo edital do concurso, por isonomia, os recém-chamados ainda passarão pelas mesmas aulas que os demais que prestaram a mesma prova.