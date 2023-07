Ameaçado de perder o cargo na reforma ministerial, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ganhou o apoio do padre Júlio Lancellotti para permanecer à frente da pasta.

O padre Júlio Lancellotti, que atua junto a moradores de rua em SP - Jardiel Carvalho/Folhapress

"Eu sou um velho branquelo, mas mexeu com o ministro, mexeu comigo, com todo mundo aqui presente", disse Lancellotti, durante reunião plenária com moradores de rua e o ministro nesta segunda-feira (31) em São Paulo.

O religioso, que se dedica à questão das pessoas em situação de rua há décadas, tem relação próxima com a esquerda e bastante influência sobre o tema.

"Confiamos no sr., e queremos que o sr. continue sendo nosso ministro de Direitos Humanos", afirmou o padre no evento, recebendo aplausos da plateia.

Dentre os muitos desenhos da reforma ministerial que vêm sendo citados, um deles envolveria a saída de Almeida do cargo para dar lugar a Luciana Santos, atualmente na Ciência Tecnologia –pasta que, por sua vez, ficaria com um indicado do centrão.