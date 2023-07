São Paulo

Atual prefeito de São Paulo, o emedebista Ricardo Nunes minimizou a possível entrada do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) na disputa pela Prefeitura da capital em 2024 e assegurou que deverá ter o apoio do partido do parlamentar na eleição municipal.

Segundo Nunes, é "normal as pessoas pleitearem, mas isso [a decisão] se dá no âmbito dos partidos."

Prefeito de São Paulo, Ricado Nunes (MDB), ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro - Marlene Bergamo/Folhapress

"O União Brasil deverá estar comigo. O presidente Milton Leite já declarou [isso] publicamente. Até nas inserções do partido no horário eleitoral eles me colocam mostrando o trabalho conjunto na cidade", afirmou ao Painel.

Como mostrou a coluna, líderes do MBL (Movimento Brasil Livre), de Kataguiri, e bolsonaristas de São Paulo que têm rejeição a Nunes começaram a conversar sobre a possibilidade de unirem forças contra o prefeito em 2024.