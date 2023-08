A CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil) se reúne nesta quarta-feira (23) com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, para discutir o impacto do comércio eletrônico no mercado brasileiro e pedir isonomia de tratamento entre lojas físicas e plataformas digitais.

Varejistas brasileiros cobram isonomia de tratamento de ecommerce internacional, como Shein - Rubens Cavallari/Folhapress

O pano de fundo é a isenção de imposto de importação nas compras de até US$ 50, criticado por empresas brasileiras. O Ministério da Fazenda já sinalizou que pretende rever a tributação para que não haja tratamento diferenciado entre o varejo brasileiro e o e-commerce internacional.