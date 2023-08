Brasília

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) jogou a toalha quanto a cumprir a meta de inflação deste ano, após o repique provocado pela alta no preço dos combustíveis.

A área econômica agora trabalha com um índice próximo de 5%, em linha com a última previsão do boletim Focus, do Banco Central, de 4,9%.

Fachada do Banco Central, em Brasília - Gabriela Biló/Folhapress

A meta de inflação para 2023 é de 3,25%, com 1,5 ponto percentual de margem de tolerância, levando o teto do índice para 4,75%, portanto.

A trajetória de queda verificada nos últimos meses levou a cenários em que o índice poderia ficar dentro da meta, mas os últimos dados divulgados tornaram a possibilidade irreal, segundo o governo.

A alteração não muda, no entanto, a avaliação de que o ritmo de queda na taxa Selic será mantido, provavelmente em 0,50 ponto percentual a cada reunião.

Tampouco há preocupação com as sucessivas quedas na Bolsa de Valores e a alta do dólar. O que gera incerteza no governo é o cenário internacional, especialmente a situação dos EUA e da China, cuja economia pode se desacelerar.

A projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) foi mantida em 2,5% neste ano e de 2,3% em 2024.