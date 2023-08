Relator da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o deputado federal Danilo Forte (União-CE) diz que as declarações do ministro Fernando Haddad (Fazenda) sobre um suposto poder excessivo da Câmara dos Deputados devem causar novo atraso na aprovação da matéria.

O deputado federal Danilo Forte, relator da LDO, durante entrevista à Folha em seu gabinete - Pedro Ladeira/Folhapress

"O episódio inevitavelmente cria uma dificuldade, um embaraço que vai automaticamente postergar a votação do arcabouço, e portanto da LDO", afirma Forte. Segundo ele, o prazo de 31 de agosto, citado como ideal, já não iria ser cumprido, com o debate avançando pelo mês de setembro. "Agora há um novo transtorno para a negociação", disse.

Forte também afirmou que o apagão ocorrido em todas as regiões do país nesta terça-feira (15) mostram que é necessário haver uma gestão mais eficiente. "Diferente das vezes passadas, esse apagão não foi uma crise hídrica ou de energia. Foi por falta de controle do sistema".

"Os protagonistas no Ministério de Minas e Energia, na Aneel e no Operador Nacional do Sistema têm de assumir suas responsabilidades", declarou.