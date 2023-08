A cidade de Belo Horizonte (MG) sediará a quarta edição da Cpac Brasil, evento anual que reúne políticos, ativistas e influenciadores da direita, a maioria apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Participantes da primeira edição da Cpac Brasil, em 2019 - Bruno Santos/Folhapress

O evento, em 23 e 24 de setembro, ocorrerá no estado governado por Romeu Zema (Novo), que vem sendo apontado como provável candidato a presidente representando a direita em 2026. Por enquanto, não há confirmação de sua presença, no entanto.

O Cpac, inspirado em evento que ocorre desde os anos 1970 nos EUA, é organizado pelo ICL (Instituto Conservador-Liberal), presidido pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Será a primeira edição desde a derrota de Bolsonaro, no ano passado. Os organizadores dizem que um dos objetivos do evento deste ano é "reestruturar as forças conservadoras e reanimar todos em prol do grande ideal que é o bem comum da nossa querida pátria".