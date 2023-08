Um dia após a quebra de seus sigilos bancários e fiscal pelo STF e sob ameaça de novas revelações a respeito de um suposto esquema de venda de joias, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse em um evento do PL Mulher que quer "influenciar a mulher a entrar na política".

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (à esq.) e a deputada Rosana Valle em evento do PL Mulher - Carla Fiamini/Divulgação

No encontro com cerca de 170 mulheres do partido, ela ignorou o tema da possível confissão do coronel Mauro Cid de que vendeu presentes recebidos pela Presidência para repassar o dinheiro para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Presidente nacional do PL Mulher, Michelle afirmou ainda que gosta de cuidar das duas filhas e do seu "marido dos olhos azuis".

"Meu momento é de influenciar mulheres com potencial para estarem na política fazendo a diferença. Transformando vidas, transformando realidades", declarou.

Participaram também quatro deputadas estaduais do partido e a presidente do PL Mulher em São Paulo, a deputada federal Rosana Valle.