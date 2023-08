Brasília

Em sua primeira agenda depois de tomar posse, o ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), se reuniu com o secretário Extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, para discutir o impacto da matéria sobre o setor.

Presidente Lula (PT) na cerimônia de posse do ministro do Turismo, Celso Sabino, ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) - Gabriela Biló /Folhapress

A agenda, que já estava marcada há algumas semanas, foi pedida pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que vinha defendendo que a PEC (proposta de emenda à Constituição) que muda o sistema tributário contemplasse agências de viagens e atividades que ficaram de fora do texto.

Appy sugeriu a criação de um grupo de trabalho formado por integrantes dos ministérios da Fazenda e do Turismo, da Embratur e empresários para calcular os impactos no setor. A partir disso, seria elaborada uma proposta para ser levada ao ministro Fernando Haddad (Fazenda).

Empresários do setor dizem que a reforma vai aumentar a carga tributária do segmento e encarecerá o turismo brasileiro, tornando-o menos competitivo internacionalmente —estimativas de associações do setor apontam elevação de até 430%.