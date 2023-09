A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, já bloqueou ao menos 19 perfis na plataforma X (ex-Twitter) desde a posse do marido, no início do ano.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, durante visita a Portugal em abril - Patricia de Melo Moreira/AFP

A maioria são bolsonaristas com pequeno número de seguidores, que em algum momento a criticaram na rede social. Janja é bastante atuante na internet e costuma fazer comentários elogiosos a programas de Lula.

Mas há também ao menos um parlamentar que teve restrita a visualização dos posts da primeira-dama: o deputado estadual Léo Siqueira (Novo-SP). Ele criticou Janja após ela ter insinuado que o apagão ocorrido há duas semanas tinha relação com a privatização da Eletrobras.

Outro perfil bloqueado é Dama de Ferro, em homenagem à ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que defende ideias liberais. A conta tem 1 milhão de seguidores.

Janja já tinha o hábito de bloquear contas antes de se tornar primeira-dama. No ano passado, foram ao menos 32 blocks—entre eles, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Destes, 7 ocorreram em novembro e dezembro, quando Lula era presidente eleito.

Embora não tenha cargo formal no governo, a primeira-dama exerce grande influência na administração do marido. Os bloqueios ocorrem em meio a uma ação do governo de liberar cerca de 3.000 perfis que haviam sido restritos pelo governo de Jair Bolsonaro (PL).

Procurada pelo Painel, a assessoria do Palácio do Planalto não comentou o tema.