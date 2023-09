Um programa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em colaboração com o Palmeiras levou à prisão de 28 pessoas em quatro jogos disputados no estádio do clube, o Allianz Parque.

Estádio Allianz Parque, do Palmeiras, em São Paulo - Carla Carniel/Reuters

Um dos detidos era procurado por tráfico e tinha fugido em março de 2020, após a queda de um avião com mais de 400 kg de drogas. Outras 42 pessoas que estavam descumprindo medidas judiciais foram identificadas.

A ação, batizada de Muralha Paulista, prevê a identificação de pessoas com pendências judiciais que tentam entrar no estádio usando o sistema de biometria facial das catracas eletrônicas. Cada ingresso está atrelado a um CPF, o que permite a individualização de torcedores procurados ou foragidos.

"Trata-se de uma ação da área de inteligência policial com a finalidade de deixar o local do evento mais seguro, impedindo o acesso de pessoas que possam comprometer a ordem pública", diz o secretário da Segurança, Guilherme Derrite.

Num primeiro momento, o programa é restrito para o estádio do Palmeiras, mas a ideia é ampliá-lo em breve para outros times do estado.

"Queremos que a nossa casa seja cada vez mais segura para todas as famílias que a frequentam e estamos satisfeitos em contribuir com as autoridades públicas de segurança", diz a presidente palmeirense, Leila Pereira.

Na semana passada, o governo federal lançou uma iniciativa parecida, batizada de Estádio Seguro.