São Paulo

Arthur Henrique (MDB), prefeito de Boa Vista, em Roraima, anunciou nesta segunda-feira (25) o cancelamento do show do cantor Johnny Hooker na cidade após pressão nas redes sociais.

O prefeito vinha sendo criticado por grupos conservadores e religiosos de Boa Vista que passaram a compartilhar um vídeo de 2018 em que Hooker diz que "Jesus é travesti" e "Jesus é bicha".

Na ocasião, ele reagia a uma tentativa de proibição da peça "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu", com a atriz trans Renata Carvalho, que recria a história de Jesus como transexual.

"E eu estou aqui hoje pra dizer pra vocês que Jesus é travesti, sim, Jesus é transexual, sim, Jesus é bicha, sim", disse na ocasião.

Hooker faria apresentação em Boa Vista no sábado (30) no evento Mormaço Cultural, com homenagem a Marília Mendonça.

Johnny Hooker durante apresentação no Rock in Rio Lisboa - Tine/Divulgação

Em pronunciamento, Henrique disse que Hooker foi escolhido a partir da demanda do público nas redes sociais assim que o festival foi anunciado.

"Neste final de semana, uma das atrações [Hooker] foi desaprovada por muitas pessoas através de manifestações públicas. Eu estava fora do Brasil, em um evento de primeira infância, e no meu retorno, sábado, me deparei com esses questionamentos. Eu quero pedir desculpas", diz Henrique em vídeo publicado em suas redes sociais.

"Respeito é algo que não abro mão. Todos sabem dos meus princípios e dos meus valores e, como prefeito, sempre vou fazer o melhor pelas pessoas e pela cidade de Boa Vista. De imediato iniciamos as tratativas jurídicas e, a meu pedido, a Fetec [Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista] cancelou essa atração do festival", completa.