Ex-presidente do Banco dos Brics, o economista e cientista político Marcos Troyjo afirmou em debate nesta quarta-feira (18) que o alinhamento entre Brasil e Argentina é cada vez mais necessário para as cadeias produtivas e de consumo das duas economias mais importantes do Mercosul.

A presidente do grupo Voto, Karim Miskulin, em evento com Marcos Troyjo (à esq.) e Gustavo Segré - Divulgação

"Há anos em que pouco acontece e há semanas que valem por anos", disse ele, referindo-se à possibilidade de um resultado histórico que leve o ultraliberal Javier Milei à Casa Rosada.

Também participante do debate, o analista argentino Gustavo Segré defendeu a alternância de poder para a Argentina, com a saída de cena dos peronistas.

"O populismo de esquerda destruiu uma das nações mais prósperas e ricas do mundo, e desde então se retroalimenta no poder de duas formas: amparando a permanência da ignorância do seu povo e fazendo a população refém da ajuda social", declarou.

Pesquisas apontam disputa acirrada entre Milei e o atual ministro da Economia, Sergio Massa, com a direitista Patricia Bullrich logo atrás.