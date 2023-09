Os deputados federais do PSOL Erika Hilton (SP) e Pastor Henrique Vieira (RJ) apresentaram requerimento à CPI do 8 de Janeiro para a convocação do argentino Fernando Cerimedo.

Ele ficou conhecido no ano passado por fazer uma live com ataques falsos contra as urnas eletrônicas brasileiras, a convite de diversos bolsonaristas.

O argentino Fernando Cerimedo, que fez live com acusações sobre as urnas eletrônicas - Reprodução YouTube

"A intervenção de Cerimedo incentivou as violentas manifestações que apoiadores de Jair Bolsonaro organizaram por todo o Brasil e culminaram em ataques ao STF, Congresso e Palácio do Planalto", diz o requerimento, ao justificar a solicitação.

O pedido menciona também que o argentino se aproximou recentemente da campanha digital do candidato da direita radical à Presidência do país, Javier Milei. Com uma estratégia agressiva nas redes sociais, Milei lidera as pesquisas para o pleito, cujo primeiro turno é em 22 de outubro.

"A convocação é justificada pela necessidade de elucidar e esclarecer as informações divulgadas por ele em sua live e investigar sua possível participação em atos que visam desestabilizar a democracia no Brasil", dizem os deputados.