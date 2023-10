São Paulo

O piloto de automobilismo Rubens Barrichello, o Rubinho, gravou nesta segunda-feira (30) uma campanha educativa do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo sobre segurança no trânsito.

Segundo o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), do qual o Detran faz parte, o mote da peça será "acelerar nas pistas é esporte. Nas ruas, nem pensar".

Imagens da gravação obtidas pelo Painel mostram um carro similar aos que são utilizados na Stock Car, categoria na qual compete Barrichello, com as marcas do Detran e do governo de São Paulo, que também aparecem no macacão que ele veste.

Carro utilizado nas gravações de Rubinho Barrichello para o Detran-SP - Arquivo pessoal

Perguntada pela coluna, a administração estadual não respondeu qual foi o valor investido na campanha e informou que ela foi feita pela agência Babel. Em julho, o Detran assinou um aditamento de contrato de seis meses, no valor de R$ 33 milhões, com as agências Babel e Artplan para prestação de serviços de publicidade.

Em nota, a gestão estadual afirma que "investe os recursos provenientes do fundo de multas em campanhas educativas, com o objetivo de reduzir acidentes nas vias do Estado e salvar vidas".

A iniciativa, continua, será veiculada durante a primeira quinzena de novembro e terá como alvo prioritário o público jovem, "com o objetivo de conscientizá-los sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e evitar condutas de risco."