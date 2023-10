Para o deputado estadual Lucas Bove (PL), a privatização da Sabesp é obrigatória para a sobrevivência da empresa.

O deputado estadual Lucas Bove, durante sessão na Assembleia Legislativa - Divulgação

"O projeto de lei [enviado à Assembleia] garante a prorrogação de todos os contratos dos 375 municípios atendidos pela companhia até 2060, assegurando, assim, a base de faturamento que permite a sustentação dos serviços prestados e valores praticados", declara.

Além disso, afirma o parlamentar, o modelo proposto pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) garante o controle do governo sobre questões estratégicas e a redução em cinco anos do prazo para universalização do acesso aos serviços de água e esgoto no estado.

Ele cita ainda "benefícios diretos ao meio ambiente, maior segurança hídrica, melhora do ambiente de negócios e a garantia destacada em lei de tarifas acessíveis a toda a população".