São Paulo

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) lançou uma campanha com o objetivo de arrecadar R$ 100 mil para a comerciante Ângela Aparecida Alves de Oliveira, cuja loja de eletrônicos foi saqueada por usuários da cracolândia na quarta-feira (1º).

A ACSP disponibilizou a chave pix 'soscomerciante@acsp.com.br' para receber contribuições de qualquer valor.

Foram furtados do estabelecimento localizado na rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, cerca de 20 celulares e um notebook de clientes —os aparelhos estavam para conserto—, além de máquinas utilizadas para o reparo dos produtos. O prejuízo foi estimado em mais de R$ 80 mil.

Usuários da cracolândia saqueiam loja no centro de São Paulo - @salveocentro no instagram

Em abril de 2019, a loja Carlos Eletrônicos também foi saqueada pelos usuários da cracolândia. Na época, o prejuízo foi de R$ 50 mil.

A rua Santa Ifigênia vem enfrentando crises com a perda de clientes em meio a deslocamentos de dependentes químicos pela região central. De acordo com a união dos lojistas, o faturamento do comércio caiu em média 40% desde a dispersão da cracolândia no ano passado.