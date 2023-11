São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ofereceu um terreno municipal em Cidade Tiradentes, na zona leste da cidade, para que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possa instalar um campus do IFSP (Instituto Federal de São Paulo), demanda antiga de moradores e movimentos sociais da região

Autarquia vinculada ao MEC (Ministério da Educação), o IFSP surgiu a partir do antigo Cefet-SP e oferece cursos técnicos e profissionalizantes, além de licenciatura, programas de formação pedagógica e pós-graduação (especialização e mestrado).

Em outubro, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais do governo Lula, perguntou a Nunes a respeito do interesse da prefeitura em aderir ao plano de expansão dos institutos federais de educação e se ele poderia oferecer um terreno em Cidade Tiradentes para o projeto. O petista disse ter recebido a demanda de parlamentares e lideranças locais.

Nesta terça-feira (2), Nunes enviou ofício a Padilha em que oferece terreno na rua Igarapé Água Azul para construção do campus do IFSP e se dispõe a subsidiar despesas de água, energia elétrica, telefonia, internet, segurança e limpeza por até dois anos.

Recentemente, o emedebista acertou outro acordo com o governo federal: o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou financiamento de R$ 2,5 bilhões para a compra de 1.600 ônibus elétricos.

Outros 800 veículos do tipo devem ser adquiridos com recursos captados via BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Os 2.400 ônibus representam cerca de 20% da frota municipal.