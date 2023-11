Ex-ministro da Educação no governo de Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub diz não ver problema no fato de seu ex-assessor Antonio Paulo Vogel assumir o cargo de número dois no Ministério do Esporte da gestão Luiz Inácio Lula da Silva.

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, durante a campanha eleitoral do ano passado - Reprodução/UOL

"Nada de mais. [Vogel] É funcionário público concursado. É a carreira dele. Desejo que continue limpo, mesmo em um governo sujo", disse ao Painel.

Vogel foi secretário-executivo de Weintraub durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e chegou a se movimentar para assumir a pasta após a saída do então ministro.

Segundo Weintraub, "não há mácula alguma" no currículo do antigo subordinado. "Nunca fez nada errado", disse.