Vencedor da Semana: o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que finalmente abocanhou a Caixa Econômica Federal após a demissão de Rita Serrano.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira - Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Perdedoras da Semana: as mulheres do governo Lula, novamente sacrificadas em nome da governabilidade.

Ministras no evento de lançamento do programa Brasil Sem Misoginia, em Brasília - Reprodução/YouTube/@canalgov

Fique de Olho: Semana com feriados deve paralisar Congresso e STF; Lula deve anunciar medidas para segurança no Rio de Janeiro, com a crise caindo no colo do governo federal.